Desde que se hizo pública la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores la periodista no ha parado de dar que hablar. Su presencia en Telecinco ha dado un giro y ahora se ha convertido en uno de los rostros más reclamados en los platós de televisión porque siempre deja grandes momentos. De hecho, el pasado viernes sorprendía al comunicar que rompía con Antonio David Flores en pleno directo después de que él le diera plantón en la fiesta de su cumpleaños.

La periodista celebró su 35 cumpleaños con una gran ausencia y aprovechó para cargar contra todos aquellos que la critican. A la salida de su celebración, Marta Riesco respondió sin tapujos a las preguntas de la prensa que le preguntaron sobre las relación que tiene con María Patiño y Belén Esteban.

Cuando le preguntan por qué piensa de que Belén Esteban dijera que se descojona de ella, Marta ha respondido tajante. "Yo por lo menos he estado estudiando. A mí que una persona diga 'me descojono de ella' o hago ciertas cosas que son vejatorias. A mí no se me ha conocido porque estaba con alguien famoso, a mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de TV y me he enamorado de alguien que es conocido y me he puesto el mundo por montera porque me he enamorado".

"Lo que me duele es que gente que trabaja en televisión que no ha hecho nada en la vida diga que se descojona de gente como yo. Yo me descojono de gente que no ha hecho nada en la vida más que estar con una persona conocida. Es hora de poner las cosas claras y a la gente de verdad en el foco", volvía a decir.

Esta no es la primera vez que la periodista estalla contra algunos de sus compañeros de cadena. Hace solo unos días, a través de su cuenta de Instagram, Marta Riesco acusaba a 'Sálvame' y a Jorge Javier de hacerle bullying público.