Maribel Verdú vuelve a la conquista del público internacional con su último trabajo para Apple TV. La actriz se convierte en una de las protagonistas de 'Now and Then', la primera serie española de la plataforma. Un thriller ambientado en Miami rodado en inglés y castellano que cuenta cómo las vidas de un grupo de amigos universitarios cambian para siempre cuando, durante un fin de semana, uno de ellos acaba muerto. Dos décadas después aquel suceso del pasado se convierte en una amenaza para ellos.

Con motivo del estreno, Verdú acudía a divertirse a 'El Hormiguero' para presentar su último trabajo. Una visita que ha empezado un poco tensa. La actriz entraba en plató dejando sin palabras ha Pablo Motos al expresar que se sentía muy cabreada con el programa. Pablo Motos ficha a un polémico colaborador gallego para unirse al equipo de 'El Hormiguero' "Estoy muy enfadada, ¡me habéis robado un programa!". En un primer momento el presentador se lo ha creído, así que en susurros le ha preguntado por qué. Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡Maribel Verdú! #VerdúEH pic.twitter.com/32IyGjZvm8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 18 de mayo de 2022 "Pensaba que ya tendría la taza negra ¡y no me habéis contado el programa del confinamiento! ¿Y el esfuerzo en casa con toda la angustia que tenía uno en su cabeza? Yo solo pido que me contabilice también la visita de la pandemia", confesaba. En ese momento, Pablo Motos ha querido arreglarlo echándole las culpas al director. "¿Pero como puedes ser tan falso?, exclamaba Jorge Salvador mientras la actriz insistía en el tema. "¿Cómo no puede contabilizar eso? Yo sólo pido que me contabilice..." "No saliste de tu casa, no entraste aquí, así que no contabiliza. Lo siento" zanjaba el directo del programa poniendo punto y final al tema saltando a publicidad.