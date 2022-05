Eurovisión sigue dando mucho de que hablar y no sólo por la actuación de Chanel. Después de la celebración del festival, las acusaciones de un posible fallo en el proceso de votación han revolucionado a los países que participaron y por supuesto a los Eurofans.

Todos los programas se han hecho eco del tema y 'Sálvame' no podía ser menos. Jorge Javier no se ha cortado ni un pelo en dar su opinión al respecto y de paso, ha hablado de la actuación de Chanel en el festival. "Tongazo en Eurovisión no, es una irregularidad que se va a subsanar", empezaba diciendo. "Es que la palabra tongazo. Estamos entre un segundo y un tercer puesto, si fuera por el primero pues bueno", añadía

No ha querido desperdiciar la ocasión de alabar a la artista de la que se ha mostrado un gran admirado. "Es una curranta. Hacer lo que hizo el sábado no se hace de la noche a la mañana", sentenciaba. "Ya estamos en el proceso de beatificación de Chanel. A ver lo que tardamos en darle de hostias. Que en el próximo proyecto habrá mucha gente que dirá ‘no era lo que esperábamos’" añadía entre risas.

Tampoco quiso perder el momento de hablar sobre Eurovisión y todo lo que envuelve dejando claro que no es nada fan del festival. "Ahora si que la voy a liar. Me he dado cuenta de que no me gusta Eurovisión. Es un espectáculo maravilloso. Pero hay una cosa que vi en estas semanas que al final al artista se le mete una presión brutal. Las delegaciones van con su artista como el elemento que tiene que ganar. Y le meten una presión que al final el artista no puede vivir con esa presión. Es como una carrera de talento", se lamentaba.

"Eurovisión solo tiene sentido si te va bien en las votaciones", terminaba diciendo en su reflexión.