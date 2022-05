Melyssa Pinto preocupaba este miércoles a sus seguidores tras compartir una fotografía desde el hospital. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones', que llevaba unos días ausente de las redes sociales, reapareció para informar que se encontraba bajo supervisión médica, pero prefirió no entrar en ningún tipo de detalle.

No obstante, sacaba fuerzas para escribir unas palabras y tranquilizar a toda la gente que la sigue. "Amores, no os preocupéis, estoy algo mejor, por eso acabo de coger el móvil. Me tienen que hacer alguna prueba más pero estoy mejorando, así que tranquilos. Necesito descansar, os quiero", escribía.

Este jueves, 12 de mayo, Melyssa ha recibido el alta y ha revelado el problema por el que tuvo que ser ingresada. "Ya sabéis que he estado malita. Como veis, estoy muchísimo mejor. Todavía estoy un poco dolorida de barriga, tuve un problema en el intestino. Se retorció, no sé qué pasó, y dejó de funcionar bien", ha explicado en un vídeo compartido en sus stories.

La que fuera novia de Tom Brusse confiesa que ha experimentado fuertes dolores, motivo por el que tuvo que ser atendida por los profesionales médicos y pasar unos días en el hospital.

"Era un dolor como no había tenido en mi vida, pero gracias a Dios ya está todo bien", ha comentado. A partir de ahora, tendrá que cuidar su dieta para recuperarse por completo y evitar otro susto similar.