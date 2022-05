Atresmedia ha presentado este jueves a los medios la segunda temporada de 'Love Island', su reality de citas al estilo de las 'Tentaciones', que vuelve al catálogo de Atresplayer Premium y a Neox, que ofrecerá una tira diaria y un programa especial los viernes. Al encuentro ha acudido la cara más visible del formato, Cristina Pedroche, que repite como maestra de ceremonias con gran entusiasmo.

La cadena y la productora han anunciado algunas novedades para esta segunda tanda, como entradas múltiples de solteros en la Villa, citas múltiples de un mismo isleño con varios candidatos, eliminaciones individuales -y no sólo por pareja- o citas a ciegas. Todo lo que sea necesario para sorprender: "La idea es que el programa sea una sorpresa para los isleños y para los espectadores", ha expresado Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento del grupo.

Por su parte, Encarna Pardo, directora de programas de entretenimiento de Boomeradiang, ha desarrollado la idea del 'botón rojo', que no tiene que ver con la alarma de 'La isla de las tentaciones': "Equivale a una señal de peligro. Si yo no me llevo bien con un isleño y quiero que la audiencia decida si él o yo, puedo pulsar el botón rojo. Se establece una especie de careo en la isla. Y esos significa que corre el riesgo de ser expulsado".

La más entusiasmada con la vuelta del reality ha sido Pedroche: "Ya el año pasado tenía ganas, pero este año tengo más. Quiero que la gente conozca a los isleños. Vienen con ganas de encontrar el amor, pero también de divertirse", ha explicado la conductora, que vuelve a compaginar la grabación con su colaboración en 'Zapeando': "Es un trajín estar yendo y viniendo, pero me voy a Gran Canaria, que tampoco me estoy yendo..."." Estoy súper orgullosa de trabajar en Atresmedia, Neox, en Boomerang y con mi equipo: mi peluquero, mi maquilladora... Para mí es un sueño, yo lo que quiero es trabajar. Y estoy feliz", ha afirmado.

La presentadora volverá a jugar con sus estilismos para sorprender a los espectadores y a los propios participantes: "Todavía no tengo todos los looks elegidos. Quiero sorprender todo el rato y darle ese toque divertido. También me gusta entrar y que ellos se sorprendan con lo que llevo", ha comentado.

Sobre su relación con los participantes, Cristina afirma que intenta mantener la distancia, a pesar de querer involucrarse: "Yo les miro y les quiero decir cosas. Yo, que soy bastante transparente, hay cosas que se me notan. Cuando entro ya saben que algo pasa". Sin embargo, "cuando termina el concurso sí hemos quedado y han venido incluso a StreetXo. Pero aquí tengo que ser seria".

Al ser preguntados por el rendimiento del reality, desde la cadena afirman rotundos que la primera temporada de 'Love Island' "funcionó muy bien en Atresplayer". "Para el grupo es una apuesta muy importante", han expresado.