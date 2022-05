Este martes 10 de mayo se conocía la noticia del fallecimiento de Jesús Mariñas. El periodista falleció a los 79 años de edad después de luchar contra un largo cáncer de vejiga. Desde que se hizo pública la información, todos los medios de comunicación se hicieron eco del tema y quisieron rendir homenaje a uno de los rostros más conocidos del mundo de la prensa rosa.

'Sálvame' fue uno de los programas que no quiso perder la ocasión de hablar del periodista que en numerosas ocasiones colaboró con el programa de Telecinco pero el homenaje se vio un poco empañado tras una inoportuna confesión de Jorge Javier. "Tengo que decir que estoy un poco tocado, me he quedado un poco... por una cosa que me ha contado Kiko... no lo sabía" comenzaba diciendo el presentador.

"Creo que no es el momento para contarlo, ya habrá días, pero hay cosas que no se pueden permitir y...", era la respuesta de Kiko, intentando que el presentador dejara a un lado el tema. "Era un personaje que tenía muchas caras y lo podemos decir. Me gustaría quitarme esto de en medio al principio... Yo no lo he escuchado, por eso no puedo decir absolutamente nada" continuaba Jorge Javier haciendo caso omiso al colaborador.

"Es mejor no decirlo", insistía Kiko Hernández. Pero finalmente, Jorge Javier decidía explicarlo: "Ahora va a parecer que es una cosa terrible y prefiero contarlo. Según Kiko, el día después a la muerte de Mila Ximénez, en un programa, Jesús estuvo hablando fatal de ella cuando Mila le adoraba".

"A mí me dolió mucho porque era muy reciente. Se adoraban mutuamente y no entiendo que al día siguiente que estábamos todos tocados, dolidos, hundidos, pongo un canal y veo que dice las mayores burradas de Mila. Y tío, lo primero es que acaba de fallecer y lo segundo es que ella siempre hablaba bien de ti" apuntaba Hernández.

"Bueno, son las cosas que tenía Mariñas, él era así. Un día te saludaba y al día siguiente te ponía a parir sin ninguna razón, pero claro el mismo día que te mueres tampoco es necesario y esto me ha dejado un poco tocado", zanjaba Jorge Javier.