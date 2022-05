Este fin de semana se celebra el Festival de Eurovisión 2022 y Chanel, la representante española, ya se encuentra en Turín ultimando los detalles para la actuación del sábado. Según las encuestas, la artista española es una de as grandes favoritas de este año y así lo demostró primero con sus ensayos y, posteriormente, con el despliegue de su elegancia sobre la alfombra turquesa de la ceremonia de apertura.

La mayoría de las cadenas de televisión enviarán a un reportero para seguir la última hora del festival durante estos días previos. 'Sálvame' no podía ser menos y ya ha comunicado que desde este martes, Omar Sánchez se encargará de cubrir la celebración.

Jorge Javier se ha declarado como un gran fan de la artista. No es la primera vez que el presentador confiesa públicamente su admiración por Chanel. "La ilusión que ha contagiado a todo el mundo, porque vamos a estar pendiente de Chanel..." apuntaba.

Además de Omar Sánchez, Jorge Javier ha aprovechado la ocasión para hacer una petición al programa. "Creo sinceramente que 'Sábado Deluxe' debería enviarme como corresponsal y meterme en el sitio de prensa del festival", soltó. El presentador no se quedó solo ahí: "por favor, nunca lo he pedido. Me pago yo el billete. Habitación no, porque debe estar todo hasta los topes, pero por favor, enviadme. Os hago las horas que sean y lo intento todo, intento hablar con Chanel" sentenció.

Jorge Javier tendrá que estar al frente del Deluxe, que ha regresado a la noche de los sábados pero no sería la primera vez que el presentador es sustituido por María Patiño así que, a lo mejor, la productora se anima y envía al periodista al encuentro de Chanel.