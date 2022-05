Que el clan Pantoja está completamente roto es algo que casi todos sabemos. El que parce que no está enterado es el propio Kiko Rivera, que ayer por la noche se sentó en el plató de Sálvame Deluxe con ganas de recuperar la relación perdida con su hermana Isa, con la que lleva siete meses sin hablar.

Y no es para menos, porque recordemos que fue el propio Kiko el que dinamitó su relación al airear los trapos más sucios de sus vivencias familiares, entre ellos que su hermana Isa se había intentado suicidar y él le había dado una paliza.

Anoche, ambos se encontraban en las instalaciones de Telecinco, él para ser entrevistado por Jorge Javier Vázquez, y ella porque colabora en el 'Debate de Supervivientes". Isa dejó muy claro que no quería encontrarse con su hermano por los pasillos pero el presentador del Deluxe, ávido de salseo, acude a la llegada de Isa a las instalaciones de Mediaset para comentarle que su hermano le quiere pedir perdón.

Ella se niega a tener un encuentro con él en directo: "Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen", explicaba la joven.

La pequeña del clan se muestra muy contundente con su hermano del que dice "vive de hablar mal de las mujeres", algo de lo que ella "no va a participar". Haciendo gala de sus malos modales, Kiko insiste y sale del plató para acercarse al coche en el que se encuentra su hermana, aunque ella recalca que no va a bajar a hablar con él.

El coche arranca y se marcha, dejando a Kiko plantado y a Jorge Javier saliendo del coche segundos después. Kiko no se enfada, solo "sentía la necesidad de hablar con ella al tenerla tan cerca".