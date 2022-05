La última gala de 'Supervivientes' empezó con su habitual prueba para determinar la locación de la semana de cada uno de los equipos. Ambos grupos se disputaban la victoria para conseguir 'Playa Royal' y vivir durante una semana con los privilegios que concede esa ubicación.

Al empezar la prueba, el equipo de comandado por Nacho de Borbón sufrió la baja de Charo Vega que aludía problemas médicos para hacerla pero a pesar de esta baja, el grupo consiguió hacerse con la victoria. Y no sólo ganaron la mejor ubicación sino que también pudieron disfrutar de un gran plato de espaguetis. Al no participar, Charo no pudo comer pero cuando sus compañeros terminaron de comer, la presentadora le permitió llevarse a la boca dos albóndigas del plato. Un gesto que no ha pasado desapercibido entre los espectadores.

Que poca verguenza... le dejan coger comida a la inútil de Charo y no le dejan coger al otro equipo que ha jugado #SVGala3 lamentable — 🇪🇸Edu Nieto🇪🇺 (@Eduache) 5 de mayo de 2022

Una actitud que ha decepcionado mucho a la audiencia que llevaba ya varios días quejándose de la actitud de Charo Vega en la isla. Algunos incluso han apuntado que la ex amiga de Anabel Pantoja está recibiendo un trato de favor por parte del concurso.

A mi me parece super injusto que le dejen comer a Charo que no ha hecho ni la prueba y después que el otro equipo que ha luchado y no comen nada ELLOS AL MENOS SE LO HAN PELEADO #SVGala3 — N I C O 🤎 (@hablodtelecinco) 5 de mayo de 2022

Flipando con que Charo se niegue a hacer una prueba (que en su caso no tendría por qué haber hecho un sobreesfuerzo) y que tenga recompensa. Me parecería más justo que el otro equipo que ha jugado la tuviese. Que ganas de que se pire Charito pero luce a protegida #SvGala3 — 76,1🪄🐝Bájate de la nube tronca✈️♠️ (@yositecreorc) 5 de mayo de 2022

Charo no participa en la prueba pero igualmente le permiten comer #Supervivientes2022: Estamos ante la edición más extrema de la historia #SVGala3 pic.twitter.com/6rbXtav9Gm — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) 5 de mayo de 2022

Charo Vega estaba nominada y finalmente la audiencia decidió expulsarla aunque su etapa en el concurso, no ha terminado todavía. Tras su expulsión fue trasladada a 'Playa Parásito' dónde sufrió un fuerte ataque de ansiedad al enterarse de que tenía que continuar durante, al menos, unos días más.