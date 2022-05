Marta Riesco ha sido la reportera escogida por 'El programa de Ana Rosa' para cubrir la Feria de Abril. La periodista lleva varios días disfrutando de la fiesta y el folclore mientras da la última hora de los famosos en una de las festividades más esperadas del año.

Su último encontronazo con Rocío Carrasco, a raíz de una supuesta llamada, la ha convertido en una de las protagonistas de la semana. La periodista ha estado asegurando que la hija de Rocío Jurado ha intentado ponerse en contacto con ella, algo que ya se ha demostrado que no es cierto.

Según ha comentado Jorge Javier, su falsa afirmación le habría costado un ultimátum de la cadena y lo cierto es que desde el martes la periodista no ha vuelto a salir en pantalla pero todavía se encuentra haciendo reportajes por la ciudad.

En su búsqueda de famosos, la periodista se ha encontrado con Gloria Camila y ambas han protagonizado un tenso momento cuando creían que nadie las veía. Han salido a la luz unas imágenes que se han extraído de un vídeo, al que se ha tenido acceso gracias a las historias de Instagram de la pareja de José Antonio, en el que se ve perfectamente como Riesco se enfrenta a la hija de Ortega Cano.

Así, según publica la cuenta de Algo Pasa TV, Marta le reprochó a Gloria Camila que no quisiera darle una entrevista para su reportaje. Gloria Camila se encontraba disfrutando de la feria junto a algunos amigos entre los que se encontraba José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’ con el que Gloria tiene una buena amistad.

Este vídeo es tremendo. Marta Riesco echándole en cara a Gloria Camila que no le quiera dar totales porque va “borracha”

Fuente: Algo Pasa TV pic.twitter.com/hihQYkscGA — Mateo N. (@mnavarro_93) 5 de mayo de 2022

Cómo se ve en las imágenes, Marta Riesco le echa en cara que pase de ella mientras esta intenta hacer su trabajo. "Sí, qué has pasado de mi puta cara, ¿no?" se escucha decir a la periodista. "Que te quería hacer unos totales y ahora ya vas borracha", termina soltándole. "Ah, es que yo a ti nunca te he preguntado", le responde Gloria. "Pero no te iba a hacer de Rocío ni nada", le termina diciendo Riesco.