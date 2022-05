Kiko Matamoros: 10 cosas sobre el 'pupas' canalla de 'Supervivientes'

"Estoy en situación límite", reconocía el concursante de la presente edición de 'Supervivientes'. Después de vomitar el coco, "lo único que tenía para comer", tener diarrea y picaduras, "y no solo de mosquitos, también de araña", visitó al médico. "Estoy en una situación límite", admitía. Los platós empiezan a especular con su abandono.

65 años… No del todo bien llevados

Marta López, su actual pareja, con la que se lleva 40 años, intentó tranquilizar a sus seguidores diciendo que Matamoros no está en sus últimas, pero que "tiene 65 años" y es inevitable. Un comentario que, si lo oyera, no le haría mucha gracia, puesto que es sabido que la edad es un tema muy sensible para el tertuliano. De hecho, la prensa suele relacionar estos 65 años ("mal llevados", según sus círculos cercanos) con sus múltiples operaciones estéticas.

Recauchutado por su nuera

Carla García Barber, cirujana plástica, modelo y estrella de la farándula (también pasó por ‘Supervivientes’), fue la encargada de recauchutar a Kiko. Entre las operaciones se incluyeron un levantamiento de párpados, una liposucción abdominal, cánulas bajo la piel para marcarle los músculos y la extracción de tres litros de grasa. En ese entonces no solo era su cirujana: también su nuera, siendo la pareja de su hijo, Diego Matamoros, con quien rompió en malísimos términos.

Rechazo a su novia veinteañera

Él está encantado con Marta, su pareja, pero parece que es de los pocos. Y no solo por los memes de los seguidores de 'Sálvame', que constantemente se ríen de su diferencia de edad apelando a crueldades como que son "el abuelo y Heidi", entre muchos otros comentarios hirientes. Sino porque en el seno de su familia también hay discordia. Anita, hija de Kiko y Makoke, tuvo varios encontronazos con Marta, enfriando la relación con su padre. Kiko, por supuesto, no ha dudado en culpar a Makoke, cuya relación está muy dañada tras el divorcio.

Una vida marcada por la familia

Su vida ha ido de la mano de la su familia. Entró en el mundo de las celebridades de la mano de su primera mujer, Marian Flores, haciendo de representante. Con su segunda mujer, la modelo María José Giaever (conocida como Makoke), logró aparecer en portadas. Y gracias a su hermano gemelo, Coto Matamoros, saltó a la pequeña pantalla como colaborador, donde ha construido su imperio.

"Eres un mierdas"

A pesar de empezar en la televisión con su hermano, su relación actual es muy precaria. "Llevo sin verlo desde la última vez que vino a hacer el 'Deluxe'. Hace muchos años", aseguraba hace unos meses. Coto no dudó en criticar a la actual pareja de Kiko, a lo que su hermano respondió: "eres un mierdas, un sinvergüenza. Eres un perdedor, sucio y cobarde".

Primo de Almudena Grandes

Aunque se ha hablado mucho de su familia (especialmente, por lo lucrativo que le salía), hay una relación a la que no le ha dado mucho bombo: el parentesco con la escritora Almudena Grandes, que era prima por parte de madre. "Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. DEP Almudena", le escribía en su Instagram, tras la muerte la escritora.

Drogadicto desde adolescente

Lo dijo Karmele Marchante en 2020: en 'Sálvame' "había carreras de drogas en los baños". Muchos dedos apuntaron a Matamoros, que, según las malas lenguas, se trataba de un drogadicto. Poco después lo reconoció, "soy cocainómano desde los quince años".

"Cocainómano y fascista"

"Lo que más me llaman es cocainómano y ahora fascista", aseguró cuando le preguntaron por su ideología política. Antes "era socialista", ahora asegura que ha dejado de serlo por culpa de Pedro Sánchez, especialmente por pactar con Bildu y con Unidas Podemos, al considerar que Irene Montero es una "indigente cultural". Pese a que se ha ido hacia la derecha, tampoco le gusta Ayuso ni Abascal, que ve como ignorantes.

Moroso con Hacienda

Es uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset, y eso sale muy rentable. O eso aseguró, prometiendo que gana "más dinero que un ministro". Aun así, es uno de los morosos que apareció en las listas de Hacienda en 2021. En ese entonces, debía un total de 711.000 euros a Hacienda. Él advirtió en directo a Makoke que quería vender la casa que tienen en común podría liquidar las deudas.