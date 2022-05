'El hormiguero' consiguió llevar este martes a su plató a uno de los hombres más buscados del momento: William Levy. El actor, protagonista de la exitosa 'Café con aroma de mujer' en Netflix, visitó por primera a Pablo Motos para concederle una entrevista que reunió a más de 2,5 millones de espectadores.

Una de esas espectadoras fue Mercedes Milá, que en más de una ocasión se ha declarado fan del cubano y le ha declarado su "amor" a través de las redes sociales. Tras la finalización del programa, no dudó en compartir con sus seguidores en Instagram sus impresiones sobre la charla de Motos con Levy.

La periodista de Movistar+ afirmó que había visto "dos Pablos" durante la entrevista: "Uno que ha estado una hora antes con él y que ha quemado por completo la entrevista, y otro que está haciendo las preguntas que hay que hacer". En cambio, solo tuvo palabras positivas para el intérprete: "William, que es muy listo, está metiéndole en apuros".

"Es tan honesto y tan divertido (...) me parece una persona excepcional. Aparte de que, físicamente, es cuando mejor lo he visto. Me resulta el hombre más guapo no del mundo, sino del universo. Van en aumento las ganas que tengo de que algún día el destino me deje hacerle una entrevista", confesó en unos audios que le había enviado a su sobrina.

Asimismo, reconoció su "envidia" hacia Pablo Motos por haber tenido la oportunidad de conversar con Levy: "Hoy por hoy, lo odio". Milá finalizó sus mensajes con una "explicación o crítica" sobre el programa: "Creo que han sobrado un poco las risas, parecían falsas. Eso puede tener que ver precisamente con que el invitado y el presentador hayan estado juntos antes y se haya generado un lenguaje entre ellos".

Acto seguido, insistía en que eso es "malísimo" para las entrevistas en televisión: "Siempre que me piden consejos digo que nunca se vea antes a la persona que vas a entrevistar, porque destrozas la entrevista". También echó en falta las referencias a 'Café con aroma de mujer' por "todos los temas sociales que trata, importantísimos, relacionados con la mujer". "Hubiera podido sacarlos y hubiera llegado a muchas más personas", admitió.