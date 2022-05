La emisión del documental de Rocío Carrasco marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Las confesiones de la hija de Rocío Jurado, después de años de silencio, causaron un gran revuelo a nivel nacional.

Sus palabras dieron visibilidad a la violencia vicaria y animaron a muchas mujeres a denunciar la situación por la que estaban pasando. Sus efectos fueron palpables desde el primer capítulo y no sólo en España sino también en Antonio David Flores ya que, al conocer la otra parte de la historia, los medios de comunicación decidieron darle la espalda y Telecinco optó por despedirle.

Una decisión que llevó a Antonio David Flores a denunciar a la productora por lo que él consideraba un despido improcedente. En una primera instancia, el juez se condenó a 'La Fábrica de la Tele' a pagar 82.000 euros al ex colaborador. 32.361 euros en concepto de salarios dejados de percibir y 50.000 como indemnización adicional "por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor". Sin embargo, pese a que ganó el pleito, el ex guardia civil no se quedó conforme con la resolución del tribunal al considerar que no era del todo justa y que la condena debía ser más elevada.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una nueva sentencia por la que aumenta las cantidades y según informa 'Esdiario', la nueva sentencia ha cuantificado los daños y perjuicios en 70.000 euros más de los 50.000 valorados inicialmente. Además, deberán pagarle 32.360 euros de indemnización por su despido, lo que hace un total de 152.362 euros.

La Fábrica de la Tele aún tiene la posibilidad de presentar un recurso contra esta sentencia en el Tribunal Supremo, algo sobre lo que aún no se ha pronunciado la productora condenada pero que parece que sí hará Antonio David Flores. Tan sólo unos minutos después de conocerse la noticia, el ex colaborador ya ha anunciado un "directazo" en canal de Youtube.