'Mi casa es la tuya' dio la sorpresa al anunciar a su próximo invitado. En el próximo programa, Bertín Osborne recibirá como invitado a Alberto Núñez Feijóo que concederá su entrevista más íntima y personal en televisión.

Cómo se ha podido ver en el adelante, Feijóo se sincerará con Bertín sobre su situación profesional, su pasado político y su futuro como posible presidente del Gobierno. El actual presidente de Partido Popular se moja respondiendo a todas sus preguntas.

Núñez Feijóo hablará de su auge en la política confesando que ha tenido que renunciar a la intimidad por la política y que va a ser duro el traslado a Madrid por su hijo y su familia. El presidente del PP también se moja cuando Bertín le pregunta: "¿Tú te ves como presidente del Gobierno?', a lo que el aludido responde con un "la clave es que me vean los españoles, no que me vea yo".

En el próximo de programa #MiCasaEsLaTuya @BertinOsborne recibe a Alberto Núñez Feijóo para una entrevista en la que no dejará ninguna pregunta por hacer. El sábado a las 22 horas en @telecincoes 🏠 🏠 @FeijooGalicia pic.twitter.com/jaYgBXz9JN — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 25 de abril de 2022

De todos las pinceladas que se han ido adelantando, la confesión más sorprendente ha llegado cuando Bertín le ha preguntado a quién votaba antes de pertenecer al PP: "Yo votaba a Felipe González, claramente y por convicción".

Otra gran pregunta que, de momento, queda en el aire cuando Bertín quiere saber si Feijóo pactaría con Vox. Pero no se enfrentará solo a esta entrevista. Según se ha podido ver, se sentarán a acompañarle otros compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Para todo esto habrá que esperar hasta este sábado cuando Telecinco emitirá a las 22:00 horas la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Mi casa es la tuya'.