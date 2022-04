'Supervivientes' celebró ayer su primera gala de expulsión en un programa cargado de polémicas y enfrentamientos entre los concursantes. Charo Vega, Ainhoa, Juan Muñoz y Rubén se jugaba su permanencia en el concurso después de una semana en Honduras.

Finalmente la audiencia decidió expulsar a Rubén pero no para mandarle de regreso a casa. Cómo es habitual en el programa, los expulsados no ponen fin a su aventura en las playas del Caribe sino que este año, se irán a vivir a 'Playa Paraíso', una privilegiada localización en la que vivirá en una pequeña plataforma a los pies del paraíso y no podrá hablar con las personas que vivan allí.

Este año los conflictos se despertaron incluso en la pre convivencia y la primera expulsión no poder estar exenta de polémica. Kiko Matamoros y Anuar Beno celebraron con mucha alegría la expulsión de Rubén, un comportamiento que Marta Peñate quiso afearles en directo generando un ambiente todavía más incómodo.

"Me parece fatal. De verdad, ganar también se puede hacer con dignidad. A mí no me cae bien, pero tampoco es plan". Llegado a este punto, Jorge Javier tuvo que intervenir. "Marta, se está yendo Rubén", gritó el presentador.

"A mí no me gusta que un concursante se vaya, que una ilusión de estar en ‘Supervivientes’ y todo el mundo aplaudiendo", criticó frente a los gritos de sus compañeros que la llamaban hipócrita. En ese instante, Lara no dudó en gritar: "Chicos se va Rubén. Es el momento de Rubén, va a abandonar el concurso. ¡Un respeto!".

Las aguas no terminaban de calmarse y Jorge Javier intervino desde plató para soltarle un gran rapapolvo a la concursante. "Marta, de la misma manera Marta que le has recriminado a los demás su acto, tú te has montado ahí una performance que has cogido toda la presencia de foco de Rubén. Si hubieras estado en tu sitio…" sentenció para darle la despedida la expulsado.