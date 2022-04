A escasas horas del estreno de 'Supervivientes', los rumores sobre la posible participación de Marta Riesco en el concurso siguen sonando con mucha fuerza. Por este motivo, la colaboradora ha aprovechado su espacio en 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre su presencia en Honduras.

La periodista ha respondido a la gran pregunta de sus compañeros de programa con una pieza editada por ella misma en la que deja claras sus intenciones. "Era un secreto a voces, erais muchos los que me animabais a ello y por fin me he decido: ¡pongo rumbo a Honduras!", dice Marta Riesco desde el aeropuerto y con las maletas en la mano.

"Soy una mujer que controlo mis sentimientos, muy racional y sin miedo", afirma sobre los motivos que le harían ir a Honduras. Además quiso aprovechar la experiencia de los ex supervivientes, Jorge Pérez y Alba Carrillo, para pedirles consejo sobre cómo afrontar la aventura.

"Haces muy bien, fue lo mejor que me vino, no te persigue la prensa ni preguntas, y cuando vuelvas Dios dirá" la animó Alba. Pero poco duró la emoción de sus compañeros y de la audiencia que ya la veía en las playas del Caribe porque finalmente Marta Riesco se echó atrás: "Visto lo visto y con la plancha que tengo, mejor me quedo en España".

Todo fue una interpretación de la ex de Antonio David para anunciar que sí, tendrá relación con 'Supervivientes' pero no de la forma que a muchos les gustaría. "Tendremos a Marta en el plató de 'El programa de Ana Rosa' comentando 'Supervivientes" aclaró Joaquín Prat.