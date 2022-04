El culebrón entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro ha vuelto a la televisión. La modelo sigue luchando para que el presentador asuma la paternidad de su hijo y él sigue asegurando que ese papel no le corresponde. El pasado fin de semana ambos protagonizaron un fuerte encontronazo en 'Viva la vida' cuando Navarro entró por teléfono para atacar a la modelo y a Telecinco por permitirle seguir hablando del mismo tema.

En su intervención, el presentador se mostró de lo más alterado. Una actitud que hizo que Ivonne Reyes acudiera a denunciar. "Tengo miedo. Y desde hace tiempo ya. He convivido con alguien que siempre te habla en un tono amenazador, que tiene muchos contactos. En su momento me dijo que no iba a descansar hasta que me fuera del país" ha relatado Ivonne Reyes en 'Sálvame'.

"Os digo que esto es solo la puntita del iceberg. Esa salida de tono que tuvo, lo llevo viviendo 23 años. Le he denunciado una vez, dos, tres, cuatro" aseguró la modelo. "Queda muchísimo por contar. Es para sentarse y hablarlo bien con documentos. En el momento de la llamada en 'Viva la vida' me quedé flasheada. Estoy acostumbrada a escuchar a esa persona de esa forma. La denuncia que pongo es por miedo. Si se atreve en un programa de televisión en directo a insultarme, pues imagina", relataba Ivonne Reyes.

"La denuncia la puse al día siguiente del encontronazo de 'Viva la Vida'. Un coche con las lunas tintadas me siguió tras salir del programa. Y no es la primera vez. Aunque realmente nadie me ha dicho nunca que el que esté detrás del seguimiento sea Pepe Navarro" ha confesado.

"Siempre que hablo pasa algo. He llegado a encontrarme la puerta de casa abierta, o escuchar la alarma del coche y encontrármelo abierto. Pero ninguna denuncia prospera. Acaban archivándolas" acabó confesando.