'Mi casa es la tuya' dio la sorpresa al anunciar a su próximo invitado. En el próximo programa, Bertín Osborne recibirá como invitado a Alberto Núñez Feijóo que concederá su entrevista más íntima y personal en televisión.

Cómo se ha podido ver en el adelante, Feijóo se sincerará con Bertín sobre su situación profesional, su pasado político y su futuro como posible presidente del Gobierno. El actual presidente de Partido Popular se moja respondiendo a todas sus preguntas.

Núñez Feijóo hablará de su auge en la política confesando que ha tenido que renunciar a la intimidad por la política y que va a ser duro el traslado a Madrid por su hijo y su familia. El presidente del PP también se moja cuando Bertín le pregunta: "¿Tú te ves como presidente del Gobierno?', a lo que el aludido responde con un "la clave es que me vean los españoles, no que me vea yo".

De todos las pinceladas que se han ido adelantando, la confesión más sorprendente ha llegado cuando Bertín le ha preguntado a quién votaba antes de pertenecer al PP: "Yo votaba a Felipe González, claramente y por convicción".

Otra gran pregunta que, de momento, queda en el aire cuando Bertín quiere saber si Feijóo pactaría con Vox. Pero no se enfrentará solo a esta entrevista. Según se ha podido ver, se sentarán a acompañarle otros compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Para todo esto habrá que esperar hasta este sábado cuando Telecinco emitirá a las 22:00 horas la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Mi casa es la tuya'.