Marina se mostró tal y como es en su visita al restaurante de 'First dates'. Esta auxiliar de veterinaria gaditana de 26 años llegó al programa de Cuatro afirmando que tiene multitud de hobbies: "Tengo 58.000 aficiones. Me encanta el fútbol, por ejemplo. Todo lo que sea hacer cosas me gusta, no tengo aficiones fijas. La aventura es la principal".

Instantes después de su llegada al restaurantes, Marina supo que iba a conocer a Verdu, un mozo de almacén sevillano de 30 años, que dejó claro cuáles eran sus habituales gustos y costumbres: ""Como buen andaluz me gusta la fiesta, el salir, estar con mis amigos, tomar cervecitas... la guasa que tenemos". "El Betis es lo primero, es sagrado. Quien me quiera lo tiene que hacer con mi equipo, aunque sea sevillista. También me gusta jugar a la PlayStation con mis amigos", aseguró el sevillano en uno de los totales a cámara que dio durante su visita al espacio presentado por Carlos Sobera. Una vez sentados en la mesa que el programa les reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon para conocerse un poco más a fondo. De hecho, Marina le pidió a Verdu que le contase algo "chungo" sobre él, acabando ella confesando cuál era su principal 'vicio' después de que se quedase rollado por la pregunta: "Del tipo, siempre me huelen los pies, algo chunguísimo. Yo, por ejemplo, me saco muchos mocos (...) Disfruto haciéndolo y tirándolos". Después de pasar por el reserva, lo cierto es que el buen rollo que hubo antes ambos fue trascendental en 'La decisión final' de ambos, ya que los dos quisieron tener una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Me le lo que pasado muy bien con ella", afirmó Verdu.