Este jueves 'La Resistencia' contó con la visita de Ingrid García-Jonsson y Silvia Alonso que acudieron al programa para presentar la nueva película de Álex de la Iglesia 'Veneciafrenia', que se estrena este viernes.

No debería haber nada extraño en que dos rostros conocidos acudan al programa de Movistar+ para presentar su último trabajo pero, en este caso la expectación era máxima porque Silvia Alonso es la pareja de David Broncano desde hace unos meses. Ambos han tratado de ser muy discretos con su relación pero esta vez, aunque lo intentaron, el tema se puso sobre la mesa generando algún que otro momento de tensión entre la pareja.

Nada más entrar en el plató, una broma de Grison puso en un aprieto a la pareja después de que Broncano insinuara que las actrices se habían pasado con el vino en el camerino. "Tú bebes y él no, le puede dar un coma etílico si le das un beso o algo", comentó el músico. Un momento que incomodo a la actriz que miró al presentador con cara de tensión. "No haber venido" le dijo Broncano a lo que ella respondió: "No haberme invitado".

La primera, en la frente 🍷😅 pic.twitter.com/ZaLkptDpgr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 21 de abril de 2022

La cosa no queda ahí. Las pullas entre ambos no dejaron de sucederse a lo largo de toda la entrevista. "Te están entrando calores y me estoy enterando cosas de ti que no sabía", comentó Broncano nada más empezar la entrevista al leer su biografía.

Por su parte, Silvia Alonso no se quedó callada y decidió acudir al programa con las manos vacías. "He pensado que la primera vez que vine te traje un hornazo y no te lo comiste. La segunda vez que vine no traje nada y me fui con un montón de cosas, por eso he decidido venir sin nada", sentenció.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando el público le pidió al presentador que hiciera sus clásica preguntas: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes: "No se van a hacer", dijo tajante pero tras ser abucheado, cedió: "Vale, venga, vamos a hacerlas".

"Voy a hacer las preguntas que todo el mundo está deseando hacer. Si fueseis francesas: ¿A quién votaríais en las elecciones del domingo, a Le Pen o a Macron?", dijo despertando las risas de las dos invitadas y relajando la tensión aparente en la actriz.