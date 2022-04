El pasado mes de noviembre Ana Rosa Quintana sorprendía a los espectadores con un arranque de programa que nadie se esperaba. "Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Me vais a permitir que, por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia", explicaba la presentadora anunciado que, después de que le detectaran un cáncer de mama, tomaba la decisión de retirarse de la televisión para recuperarse.

