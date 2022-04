Esta Semana Santa una parte de la familia real sorprendía al publicar un fotografía con el rey Juan Carlos en Dubái. Las dos infantas y sus respectivos hijos viajaron a visitar al emérito y compartieron una tierna imagen que está dando mucho de que hablar.

'Sálvame' no ha querido perder la oportunidad de abordar el tema y la Casa Real se ha topado con una férrea defensora en el plató. Belén Esteban ha sacado la cara por el emérito y se ha proclamado una española de lo más monárquica. "Su familia puede ir a verle cuando le dé la gana. Antes tenía investigaciones abiertas en nuestro país, pero ya no. Yo entiendo que puede haber hecho cosas mal, pero creo que ha hecho muchísimas bien también" empezó diciendo 'la princesa del pueblo' .

La colaboradora incluso ha confesado que en su último viaje a Dubái, donde fue a presentar su nueva gama de productos, trato de reunirse con él. "Cando estuve en Dubái quise ir a ver al rey emérito y me puse en contacto con una persona que quiero muchísimo y todos conocéis, que tiene mucho contacto con él. No me negaron la visita, pero en esos días él no estaba allí. Me hubiera gustado tener una conversación con el rey Juan Carlos", aseguró.

"Me enfado porque me duelen muchas cosas que oigo y no puedo hablar. Me cabreo porque no es todo como se cuenta, pero ya estoy hablando demasiado. Solo digo que no todo es como lo están pintando" sentenció la colaboradora mostrando su malestar ante las constantes críticas que recibe Juan Carlos I.

Belén no ha querido perder la oportunidad de enviarle un mensaje de lo más alentador al rey emérito. "Si estás en Abu Dabi, sé que nos ves. Desde 'Sálvame' te digo ven a España, habla, ponte el mundo por montera. Cuenta todo, porque también has hecho muchas cosas bien. Has hecho cosas mal, como todos, pero no es justo todo lo que se está diciendo de ti, tienes que venir y hablar para que se sepa la verdad. Vivo en Paracuellos, pero me entero de muchas cosas".