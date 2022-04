Después de un tiempo alejada de los focos, Ivonne Reyes regresaba a la televisión para seguir cargando contra Pepe Navarro. La modelo se convirtió en la invitada estrella de 'Sálvame' y el 'Deluxe' y este fin de semana ponía el broche a su recorrido televisivo en 'Viva la vida'.

La venezolana ha vuelto a hablar de su relación con el presentador tras las últimas declaraciones de Vanesa Martín que también acudió a 'Viernes Deluxe' para relatar su historia de malos tratos. Las declaraciones de ambas hicieron estallar a Pepe Navarro que quiso entrar en directo en el programa de Emma García para zanjar el tema.

"Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Yvonne Reyes y esa farsante que se llama Vanesa Martín. Son dos personas indignas, repugnantes...La señora Yvonne Reyes ha llegado a un acuerdo con Telecinco porque estaba en la lista. La sin vergüenza eres tú y lo sabes. Sabes perfectamente que el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre", decía desafiante sacando a la luz la supuesta trama de espionaje llevada a cabo por la productora de 'Sálvame'.

"Es auténticamente deleznable, no sé cómo estáis ahí haciéndole el coro a esta señora que ha mentido. Que hay unos detectives que ella contrató para quitarme el ADN que demuestra que mi hijo no es mi hijo. Es muy grave lo que está pasando. Vosotros lo tomáis como una broma y no es una broma", arremetía Pepe contra ‘Viva la vida’.

"Ya está bien de farsa. Telecinco ha llegado a un acuerdo con todas esas personas a las que 'La fábrica de la tele 'ha ido investigando, que son casi 200. Esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable de lo que le salga de las pelotas" sentenciaba el presentador.

"Me estoy perdiendo, no se de que estás hablando Pepe. No sé si has entrado para poner en evidencia a Telecinco o para qué", comentaba Emma García un tanto descolocada. "Me da igual Telecinco, Pablo Vasile y Manuelito Villanueva. Me dan exactamente igual Vasile y Manolito Villanueva. Emma ya está bien de tomar el pelo", decía Pepe.

En ese instante se escuchaba al directo de 'Viva la vida' gritando que cortaran la llamada. Un momento de gran tensión en el que la cara de los colaboradores y la propia presentadora eran un poema. Emma trató de salir del paso justificando lo sucedido. "Entre que hemos escuchado mal la llamada... Yo entiendo el rebote que puede tener Pepe Navarro con esta historia, pero lo que no puede ser es que nosotros tenemos derecho a escuchar. No he entendido que ha pasado y por qué al final arremete en un sitio en el que también se le ha escuchado. Es que no lo entiendo. Me mosquea este tipo de cosas mucho", zanjaba.