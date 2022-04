La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores sigue dando mucho de que hablar. Desde que la periodista decidió poner fin a la relación en un directo de 'Ya son las ocho' han sido muchas las especulaciones que han girado entorno a la pareja.

Ella misma confesaba que no había conseguido hablar con el ex guardia civil después de haber terminado publicamente con él. Por su parte, Antonio David Flores ha decidido refugiarse con su familia y con Olga Moreno en Málaga donde también ha tenido tiempo de hablar con la prensa y hablar sobre la ruptura.

Sobre esas declaraciones han hablado en 'El programa de Ana Rosa' y Joaquín Prat no ha dudado en estallar contra el padre de Rocío Flores. "Este deja plantada a su novia el día de su cumpleaños y no da señales de vida desde entonces. ¿Esto de qué narices va? Del ‘in love forever‘, viva el amor, te amo, mando unas rosas rojas el día del cumpleaños de Marta… y tres días después Marta Riesco se sienta en 'Ya son las ocho' y dice que este señor no va a aparecer en su cumpleaños, que la ha dejado plantada y que se acabó la relación".

Unas palabras con las que el presentador pone de manifiesto su malestar con Antonio David. "Hemos visto a una persona que ha apostado todo por esa relación y otro que ha estado escondido debajo de una piedra", ha aseverado.

Pero Joaquín no solo ha querido hablar de el ex guardia civil. También se ha pronunciado sobre Marta Riesco que este mismo lunes ha sido baja en 'El programa de Ana Rosa' donde trabaja como reportera. "Ha optado por cogerse una baja" ha dicho. "Mañana vuelve a este programa, que es su programa" sentenció el presentador.