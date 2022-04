Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) un nuevo capítulo de ‘Alba’, la adaptación española de la exitosa ‘Fatmagül’. En esta ocasión, Alba se traslada a casa de su hermano, muy a pesar de su cuñada Miriam. La prensa se hace eco de la detención de los Entrerríos y Eloy les salva como puede de los periodistas. El abogado informa a la familia de los procedimientos venideros: la vistilla y la decisión del juez sobre la posible fianza. Alba comienza a ser acosada por grandes bufetes que la tratan como mercancía, pero no se deja manejar. Tirso aporta su granito de arena presentándole a Marta, la abogada que la defenderá. Los Entrerríos asumen su nueva realidad, pero no bajan la cabeza y planean desacreditar a Alba como sea. No se puede decir lo mismo de Hugo, quien parece que no levanta cabeza…

Malú, Antonio Resines, Luz Casal y Paz Padilla visitan La 1 Por su parte, 'Las tres puertas' cierra esta noche su primera temporada en La 1 de TVE (22:40 horas). Malú, Antonio Resines, Luz Casal y Paz Padilla serán algunas de las celebridades con las que María Casado llevará a cabo su característica charla serena. Telecinco apuesta este miércoles por una nueva entrega de ‘Pasión de Gavilanes’ (22:50 horas). El amor que sienten Juan David y Muriel enfrentará a la joven con su madre, quien ya tiene firmes sospechas de que el hombre al que ama y su hija tienen algo más que una amistad. Norma, por su parte, está preocupada por la relación de su hijo con Rosario Montes. Además, Juan Reyes está cada vez más celoso de Albin Duarte, y mientras Sarita sueña con los momentos que vivió con Franco, Demetrio buscará conquistarla. Un hombre armado se presenta en la fiesta del alcalde y le tomará como rehén. laSexta programa esta noche por un pase de ‘Toda la verdad’ (22:30 horas). Claire (Ashley Judd), una dinámica abogada, y su marido (James Caviezel), un contratista de éxito, viven en la idílica Marin County. Están locamente enamorados y piensan seriamente en ampliar la familia. Pero un delito casual en su casa provoca una sucesión de acontecimientos que rompe en pedazos su mundo. Tom Payne aprende medicina de Ben Kingsley en Cuatro Además, Cuatro emite la película ‘El Médico’ (22:45 horas). Ambientada en Inglaterra, en el siglo XI, narra la historia de Rob Cole (Tom Payne), un joven que se queda huérfano al morir su madre víctima de una extraña enfermedad. Esta circunstancia lo anima a irse a Persia a estudiar medicina bajo la tutela del sabio doctor Ibn Sina (Ben Kingsley).