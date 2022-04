Marta Riesco y Belén Esteban han dado muestras públicas de que no se entienden. La colaboradora ha dado su opinión sobre la reportera de 'El programa de Ana Rosa', unas palabras que no le han hecho ninguna gracias y que la hicieron estallar el pasado fin de semana.

La reportera se despachó a gusto contra 'la princesa del pueblo' cuando los periodistas le preguntaron por sus declaraciones. "Yo por lo menos he estado estudiando. A mí que una persona diga 'me descojono de ella' o hago ciertas cosas que son vejatorias. A mí no se me ha conocido porque estaba con alguien famoso, a mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de TV y me he enamorado de alguien que es conocido y me he puesto el mundo por montera porque me he enamorado" sentenciaba Marta Riesco.

Un enfrentamiento dialéctico que este pasado lunes ha estado a punto de ir a más. Según relata el medio 'La Vanguardia', que se hace eco de declaraciones de testigos presenciales, colaboradora y reportera tuvieron una monumental bronca en las afueras de Telecinco.

Según cuenta, la periodista le echó en cara a Belén Esteban que se riera de ella con un comentario sobre los problemas de adicción de la colaboradora. Unas palabras que provocaron que la de Paracuellos perdiera las formas y se generara un momento de tensión en el que varias personas tuvieron que interponerse entre ellas.