Rosa López continúa dando de que hablar tras la emisión de su entrevista más íntima y persona en 'Lo de évole'. La que fuera ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', habló sin tapujos sobre su paso por el concurso y los duros momentos que vivió tras su salida así como de sus problemas con Hacienda.

Sus palabras generaron gran controversia entre los espectadores y algunos de sus compañeros de concurso. Manu Tenorio fue uno de los que se pronunció sobre las palabras de su compañera con unas declaraciones que pusieron en entredicho su relación de amistad. "Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista", sentenciaba el cantante.

Ahora la cantante ha querido pronunciarse sobre todo esto y ha asegurado que "hay cosillas que no han salido, positivas". "Es verdad que a veces te pueden pillar, cuando eres más jovencita, con más inseguridades, dices cosas que no debes". Rosa López ha contado que, desde que salió la entrevista, mucha gente le ha dicho "oye, yo no te voté por pena" en relación a sus palabras a Évole.

"Eso está dicho desde una Rosa llena de inseguridades de hace veinte años. Ahora con mis 41 años lo que procuro es quitarle importancia", ha asegurado al tiempo que ha dejado claro que "en esta vida tenemos que ser felices, tengamos una cámara o tengamos que vender papas o hacer lo que hagamos".

Según ella misma ha dicho, la entrevista fue "un refritillo" y ha reconocido que "a veces se editan las cosas y a lo mejor quedan bonitas, pero no quedan las cosas positivas que querías". A pesar de ello, la cantante ha admitido no arrepentirse de la entrevista.