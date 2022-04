Laura Pausini está de actualidad con el estreno de su propia película. Pero hay una persona dispuesta a desmontar toda esa historia, Leticia Sabater. La cantante de 'La salchipapa' ha hablado con 'Socialité' y ha asegurado que 'La soledad', el primer éxito de la italiana, también es suyo.

La artista asegura que ella también grabó ese mismo tema en español, a la vez que Pausini hacía lo propio en italiano. Por este motivo, Sabater no cree que el popular tema de la italiana cuente realmente unas vivencias reales. La canción de la española lleva por título 'Como el primer amor', pero "la melodía y la letra es exactamente la misma que la de Laura Pausini".

“Es una canción que nos dieron a la vez, a ti en italiano y a mí me la dieron en español. La grabamos en el mismo año y salió a la vez. A mí me duele un poquito que nunca se me haya reconocido que esa canción es mía también”, reconoce la presentadora antes las cámaras de Telecinco.

El programa ha querido preguntar a Laura al respecto y ella se lo ha tomado con humor, asegurando que quiere conocer a la persona que interpreta el tema en español. No obstante, recalca que la canción “es mi historia personal porque Marco es mi primer novio, que me traicionó y me hizo descubrir, cuando era adolescente, lo que era sentirse sola”.

Sin embargo, Leticia mantiene su versión de los hechos: “Laura, esa maravillosa historia de amor no es sólo tuya. También es mía. Bueno, diría que nos atañe a tres personas: a Marco, a ti y a mí”, concluía la polifacética artista.