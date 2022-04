Desde hace unas semanas, Ana María Aldón se encuentra en el foco mediático a raíz de unas declaraciones que hizo sobre su situación matrimonial con el torero José Ortega Cano. La presión que está viviendo en estos días la ha llevado hasta a abandonar el plató de 'Viva la vida' por encontrarse indispuesta, un gesto que algunos de sus compañeros le han afeado.

Diego Arrabal ha sido uno de los que hecho en cara a la mujer del torero que abandonara el plató del programa en el que trabaja pero que después haya hecho una exclusiva para una revista. Unas acusaciones que no le hicieron ninguna gracia. Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión en la que ella incluso le llegó a amenazar con destapar un audio que el le había enviado.

Un aviso que desató el enfado del paparazzi que ha salido a defenderse siendo el mismo el que hace público el mensaje. A través de su canal de Youtube, Diego Arrabal se ha pronunciado sobre lo sucedido con su compañera. "A mí me molestó muchísimo lo que pasó con Ana María la semana pasada. Me amenazó con poner un audio mío, y creo que lo más coherente y justo es que lo ponga, porque sino siempre va a quedar la duda de que yo estuviese en plan chulo. Por eso lo mejor es que os ponga el audio”, ha comenzado diciendo.

"Ana Mari, soy Diego... A ver, que me ha sentado mal verte así porque no me esperaba que te ibas a poner de esa manera. Ya sabes cómo soy que me gusta gustar, pero no me gusta verte así porque no creo que tengas que estar así. Si te ha molestado te pido perdón, pero no te lo tomes así tan a pecho" ese le escucha decir en el audio.

"Creo que el audio es cariñoso que le mando cuando ella se va del programa llorando y con escalofríos, porque a mí me sienta muy mal que alguien se vaya así por mi culpa. Me he sentido muy defraudado porque, visto lo visto, ella no se fue por nada que yo le dijera, sino porque tenía una exclusiva con ‘Lecturas’. Me he sentido traicionado por la contestación que ella me dio" sentenció.