Desde que Ana Rosa Quintana anunció que padecía cáncer, Ana Terradillos y Patricia Pardo se han puesto al frente de 'El programa de Ana Rosa'. Las dos presentadoras se han hecho con el programa y a ambas se les ve muy sueltas. Tanto que hasta se han animado a cocinar en directo como si estuvieran en su casa.

Ambas se retaron para demostrar quien preparaba la mejor tortilla de patatas. Un momento que dejo una curiosa anécdota que no ha pasado desapercibida para nadie. Cada una presentó su plato protagonizando un divertido momento con pulla incluida haciendo mención a Christian Gálvez.

"La mía tiene mejor figura, no es por nada", comenzaba diciendo Ana pero la gallega no se creía que su compañera fue la artificie del plato. "Quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantarla, que le haya dado la vuelta a eso. El pan lo has sacado del mismo sitio donde has comprado la tortilla", respondía Patricia Pardo.

"He tenido la suerte del principiante. Por cierto, la tuya ¿la has hecho tú o te la han hecho? Digo a lo mejor Christian ha participado también cortando las patatas…", decía Ana atacando entre carcajadas a su compañera. Unas declaraciones que la presentadora se ha tomado a broma aunque ha tratado de no entrar en el tema. "Qué mala, qué golpe más bajo. Venga va, ya te digo yo que no".

En ese momento, las presentadoras se animaron a probar los platos y Terradillos volvió a hacer mención al novio de la gallega. "Yo creo que la ha hecho Christian no creo que la hayas hecho tú pero bueno…”, concluía la periodista aunque esta vez Patricia se limitaba a responder con una sonrisa nerviosa a su compañera.