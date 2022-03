Joaquín Prat cerró este miércoles 'Cuatro al día' con una entrevista a Pepe Domingo Castaño con motivo de su nuevo libro, titulado 'Hasta que se me acaben las palabras'. Un trabajo que el presentador ya ha podido leer y que le ha emocionado, tal y como él mismo le trasladó al autor: "Me ha encantado. Hay partes muy emotivas, he llorado con algunas en las que mencionas a mi queridísimo padre".

La emoción también se apoderó de Prat durante la charla con el locutor de Cope, que mantenía una estrecha relación de amistad con su progenitor. Al ser preguntado por "lo mejor" del oficio de la radio, Pepe Domingo Castaño lo tuvo claro: "El contacto directo con el público". "Cuando alguien te dice que le haces feliz, es lo más grande que te pueden decir. Eso me decía tu padre: 'Haz feliz siempre a la gente que te escucha'. Yo he seguido sus pasos y sus palabras", afirmó mientras Prat aparecía en pantalla con lágrimas en los ojos y sin casi poder articular palabra: "Te quería mucho". "Y yo a él. Era un genio", señaló Castaño, que recordó cómo conoció a Joaquín Prat padre: "Se me puso la piel de gallina. Para mí era un dios, era mi ídolo y quería ser como él. De pronto, sin esperarlo, en una cafetería, un amigo gallego me lo presentó y me dio un abrazo". Además, rescató las primeras palabras que le dijo el mítico presentador: "Los amigos de Pucho son mis amigos. Y para demostrártelo, como tú vas a trabajar en la radio, esta noche vas a venir de invitado a un programa mío". El conductor de 'Cuatro al día' despidió la conexión visiblemente emocionado: "Que no se te acaben nunca las palabras. Te mando un fortísimo abrazo desde la admiración y el respeto más absoluto, maestro". "Por gente como Pepe Domingo, muchos hemos optado por esta maravillosa profesión", afirmó después ante sus colaboradores.