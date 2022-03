'Lo de Belén' emitió este martes su segundo programa en Telecinco. En esta nueva entrega, el programa ha querido hablar de la fama y rescatar a cuatro personas que en su día se hicieron muy famosas pero que a día de hoy están lejos de los focos.

Belén Esteban ha recibido la vista de Jordi LP que estuvo en 'Tutti Frutti' o 'La batalla de las estrellas', Idaira Fernández de 'OT 2005', Enrique Espinosa, el niño que protagonizó el mítico anuncio del 'Hola soy Edu ¡Feliz Navidad' y Daniel Retuerta, el mítico Lolo de 'Compañeros'. Todos hablaron sobre su momento de éxitos y han contado como se encuentran sus vidas en la actualidad.

La visita de Idaira Fernández estuvo marcada por cierta polémica. La cantante cargo contra el programa que le dio la fama. Pasó por 'Operación Triunfo 2005', la primera edición de 'OT' en Telecinco. La tinerfeña fue una de las favoritas del público, sin embargo era una de las peor valoradas por el jurado y tuvo sus más y sus menos con Noemí Galera.

"Yo pensé que era una gran oportunidad, lo veía como un hobbie y un sueño", empezaba diciendo. "Pero a ti el jurado te daba muchísimo", recordaba Belén. "Sí, me metían caña. Yo dentro del programa no me sentía demasiado valorada. De hecho entré cantando mejor de lo que salí", confesaba sin reparos.

"Fui todo lo fuerte que pude y dije: hay que salir adelante y encajar la siguiente canción lo mejor que pueda", ha confesado la artista. "Que te estés diciendo todos los días que eres feo, te crees que eres feo… Yo tenía el potencial para salir a cantar bien".

Unas declaraciones que no le gustaron demasiado a Jorge Javier Vázquez que no dudó en apostillar. "Me parece que sois muy injustos con el paso de la academia porque es normal que cuando estás bajo presión no des el 100%. Pero estoy convencido de que tu paso por la academia luego se fueron quedando cosas que te sirvieron".

"La fama no me ha gustado ni fue algo que buscara, pero la fama fue una consecuencia. Yo quería cantar, simplemente", ha asegurado Idaira. "A pesar de los machaques, sigo viviendo de la música. Sigo cantando. Canto en salas, restaurantes y ahora voy a empezar en una orquesta. No soy muy popular, pero estoy bien con eso".