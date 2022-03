El año 2021 fue un año complicado para Paz Padilla. A los problemas personales, tras el fallecimiento de su marido Antonio, sumó las dificultades profesionales a las que tuvo que hacer frente. Aunque estrenó su obra de teatro 'El humor de mi vida', televisivamente las cosas no le fueron muy bien.

La productora de 'Got Talent' decidía prescindir de ella como jurado de su séptima edición y el concurso 'A simple vista' que presentó en Cuatro 'A simple vista', fue cancelado después de no cosechar los resultados esperados y cuando parecía que todo se encauzaba, el año 2022 comenzó con la noticia de su despido.

Una serie de conductas y declaraciones provocaron que Mediaset decidieron rescindir su contrato antes de lo previsto. Una decisión que ha puesto a Paz Padilla en pie de guerra con el grupo de comunicación al que se está planteando demandar.

Esta complicado relación ha puesto sobre la mesa la pregunta de que ocurrirá con el papel que Paz Padilla protagoniza en la serie 'La se que avecina'. Puede que La Chusa, el papel que interpreta en la ficción, sea el único nexo de unión que quede entre ella y la cadena.

Este lunes Telecinco estrenó la segunda parte de la temporada 12, los ocho últimos episodios de la comedia vecinal más exitosa de la televisión y en ellos, está presente la actriz. a gaditana forma parte de la serie desde 2010. Al principio con apariciones esporádicas pero desde la octava su papel en la ficción ha ido siendo cada vez más recurrente.

La serie, según ella misma ha confesado, es "un chute de alegría en mi vida". Unas palabras que escribió en el vídeo del último día de rodaje de la temporada 12.

Mediaset no se ha pronunciado acerca de si esta decisión podría influir en su participación en la serie pero, todo apunta a que el grupo de comunicación no tendría ningún poder de decisión en lo que al casting de la serie se refiere. De hecho, desde hace varios años, Telecinco no tiene la exclusividad de la ficción, pues se emite antes en Amazon Prime Video.

Ni Paz Padilla ni Telecinco se han pronunciado sobre el despedido pero, a falta de que se empiecen a grabar los nuevos episodios este 2022, todo apunta a que es compatible volver a ver a La Chusa en la próxima temporada.