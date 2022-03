Ayer su cumplió un año del estreno 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', un documental que marcó un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco y su familia. La emisión hizo historia en la televisión de nuestro país. Millones de espectadores siguieron, durante semanas, la narración más dura de la hija de Rocío Jurado.

Su alcance fue brutal y las consecuencias en la sociedad fueron palpables desde el primer momento. Su emisión incrementó el número de llamadas al 016 y puso sobre la mesa un montón de conceptos desconocidos para una gran parte de la sociedad.

Con motivo de este aniversario, 'Sálvame' ha querido rememorar todo lo que ha pasado a lo largo de este año con un momento que Jorge Javier utilizó para hacer una reflexión sobre las consecuencias que tuvo la decisión de Rocío Carrasco de contar, por fin, su verdad.

"Tal día como hoy hace un año se emitía 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una docuserie que cambió la historia de la televisión y la historia personal de su protagonista y de todos los aludidos en la serie. Rocío Carrasco aparecía por primera vez con su traje fucsia y nos dejaba helados con el terrible relato que había sufrido como madre y como esposa del penas", empezaba diciendo el presentador.

Un año después se me sigue poniendo la piel de gallina

Con un pequeño resumen, el programa recuperó algunos de los momentos más duro del documental y que dejaron a media España conmovida. "¿Sabes lo que se me viene a la cabeza cuando veo eso? Que esa noche yo, bueno ni yo ni nadie de los que estábamos ahí pensábamos que se iba a liar la que se lio. Al final trabajamos en un garaje con focos y nunca sabes la repercusión de lo que tienes", confesaba Jorge Javier.

"Pensábamos que sería un tema de corazón y que sería de debate pero al final se generó un tema mucho más social que ha traído muchas cosas buenas, sobre todo para Rocío. Y habrá gente que piense que muchas malas, pero las cosas buenas se tienen que valorar para las víctimas y para Rocío que fue un resurgir", opinaba por su parte Laura Fa.

JJ: "la docuserie solo ha traído cosas buenas. Ha habido una serie de conceptos que mucha gente no conocíamos y los hemos aprendido, como la violencia vicaria. Es el mismo debate que hay en la calle por un partido político, la negación de la violencia de género"

"Yo creo que solo ha traído cosas buenas en general porque hemos aprendido un montón dejando de lado si estás o no de acuerdo con lo que ha contado Rocío. Pero hay una serie de conceptos que muchísima gente no sabíamos y hemos aprendido mucho. Yo no sabía que era la violencia vicaria", expresaba el presentador.