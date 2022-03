La mala situación que está pasando 'Sálvame' en los últimos meses no ha pasado desapercibida para nadie. El programa estrella de Telecinco está pasando por una mala racha que se viene alargando desde hace ya varios meses. Una situación que está siendo comentado tanto dentro de la cadena como fuera.

Antena 3 ha sido la primera en pronunciarse sobre el bache que está pasando la cadena rival y ahora, La Sexta se ha sumado a meter el dedo en la yaga. En este caso ha sido el programa 'El Intermedio', dónde el Gran Wyoming no ha dudado en caracterizarse al más puro estilo Jorge Javier Vázquez con su característico humor.

El presentador ha utilizado las últimas noticias relacionadas con Corinna Larsen y Juan Carlos de Borbón para lanzarse a imitar el programa de Telecinco reconvirtiendo su formato en 'Sálvame Borbón'. Wyoming se ha transformado en Wyo Javier que, acompañado de Sandrota Corredera y Dani Mateomoros, ha tratado la actualidad al más puro estilo del magacín de Telecinco.

🔴 Wyo Javier no da crédito al bombazo que trae Daniel Mateomoros, que Juan Carlos I sigue enamorado de Corinna: "Pero qué me dices, me quedo muerta". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/vehnllNcFy pic.twitter.com/8HeNgCVe2F — El Intermedio (@El_Intermedio) 24 de marzo de 2022

"¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿No puedo contar…? ¿No puedo?", apuntaba el presentador del programa de 'La Sexta' señalándose el pinganillo como en más de una ocasión se ha podido ver a Jorge Javier Vázquez. "¿Pues sabes qué te digo? Que no me importa, lo voy a contar igual", continuaba a la vez que soltaba una inesperada pulla.

"Y si queréis, me echáis como a Paz Padilla”, exclamaba. "Perdona… nuestra audiencia se merece esto y mucho más".

Las referencias a 'Aquí hay tomate' también tuvieron su particular presencia: "¡Uyuyuyuyui, ese juez va más a saco contra Juan Carlos que Al Bano contra Lydia Lozano!", apostilló Wyoming. Poco después, Mateo, en los zapatos de Kiko Matamoros comenzó a hablar emulando su voz grave: "A mí me parece que esto es súper súper fuerte... El chocolate, que está de muerte. Me voy a morir de la acidez y ya sabes que yo, el único ácido que tolero es el que me voy inyectando en las patas de gallo", concluyó.