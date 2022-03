LaSexta emitió este jueves una nueva entrega de 'Encuentros inesperados' con Mamen Mendizábal al frente. Bajo el título de 'Libres', la periodista reunió en la entrega de anoche a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con otras tres mujeres para hablar de feminismo: la cantante Mala Rodríguez, la periodista Luz Sánchez-Mellado y la cómica Carolina Iglesias.

Las cinco protagonistas charlaron durante la velada de diversos temas, siendo uno de ellos la presión estética a la que se ven sometidas las mujeres a lo largo de sus vidas y, más en concreto, cuando envejecen. Esto dio pie a que Aguirre compartiera con el resto de invitadas y con los espectadores el complejo que tiene con su cuerpo.

"He estado muchísimos años sin ir a la playa porque no tengo ganas de ver mi celulitis reflejada en el Hola", confesó la política en el espacio de laSexta para, acto seguido, comentar que este año decidió dar el paso: "Fui a la playa porque pensaba que no me conocía nadie. Era una playa en la que no me esperaban a mí, hay otras playas en las que me pueden esperar. Había ido a ver a mi hijo y salí en una revista con la celulitis. Pues la tengo, ¿qué le voy a hacer?".

"¿Y qué pasa con la celulitis? Yo no conozco a ninguna mujer que no tenga", replicó Mendizábal sin convencer a Aguirre. "Pues todas estas que salen en las fotos y no tienen. Y seguro que tú no tienes ni gota", le dijo a Mala Rodríguez. La artista, por su parte, aseguró que tiene "muchísima". "En una de mis fotos con más likes salgo ahí con todo el muslamen y la celulitis", admitió.

Más adelante la charla se centró en el "dilema" de los retoques estéticos. Luz Sánchez-Mellado recordó que Aguirre fue "una de las primeras políticas" que decidió someterse a una operación para los párpados caídos. En este sentido, la exministra lo admitió sin ningún tipo de complejo y desveló que está dispuesta a realizarse otra operación. "Estoy decidida a quitarme esto", afirmó mientras se tocaba la zona de la papada.