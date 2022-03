Nuevo conflicto en Sálvame. Esta vez el enfrentamiento ha surgido entre tres de sus peso pesados del programa de Telecinco: Carlota Corredera, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Todo podría llevar a pensar que el motivo del choque tiene que ver con la tensión que se vive en la cadena en general y en el programa en particular después de que la justicia diese la razón a Antonio David Flores y declarase nulo su despido de Telecinco. También han tenido que hacer frente al hecho de que los acuerdos más privados para la emisión del primer documental de Rocío Carrasco saliesen a la luz.

Sin embargo, ha sido un motivo mucho más mundano el que a puesto de uñas al tándem Carlota-Belén contra Jorge Javier. El objeto de la discusión no ha sido otro que la despedida de soltera de Anabel Pantoja, a la que acudieron entre otras Belén Esteban, Carlota Corredera, Lydia Lozano, Laura Fa o Gemma López, mientras sonadas fueron las ausencias de María Patiño y del propio Jorge Javier Vázquez.

Fue precisamente el presentador de 'Sálvame' el que más cargó contra la celebración. Veo las imágenes y me da la sensación de decadente. No parece una despedida. Cuando te lo estás pasando bien no coges el móvil”, comentó Jorge Javier, quien insistió una vez más en que veían "muchas caras largas" y que la fiesta tenía un "aire de decadencia".

Ni Carlota Corredera ni Belén Estaban dispuestas a dejar pasar esos comentarios. “Nosotras estuvimos en la despedida, nos lo pasamos fenomenal y sin nada de decadencia”, ha dicho Carlota Corredera, defendiendo que la fiesta de despedida de Anabel Pantoja antes de casarse con Omar Sánchez estuvo de maravilla desmontando la interpretación que quiso hacer Jorge Javier de las imágenes que trascendieron a través de redes sociales. “Igual que habláis, hay que hablar cuando viene al programa la gente que estuvo. Es muy fácil hablar cuando no estamos”, comentó Belén Esteban.

Más detalles de la despedida de soltera de Anabel Pantoja

María Patiño aprovechó la ocasión para contar otros detalles de la fiesta, como que habían establecido que cada participante pusiese 35 euros para un regalo y otros 60 si decidía acudir a la fiesta.