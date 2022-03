'Supervivientes' se prepara para su estreno inminente. Telecinco, aunque todavía no ha dado la fecha del estreno, ya ha empezado a promocionar la nueva edición de unos de los realities de la televisión, que se espera que llegue a la parrilla el próximo mes de abril.

Cómo cada año, la quiniela de concursantes está dejando nombres de lo más sorprendentes. Desde Ibai LLanos hasta Antonio David Flores pasando por Julia Janeiro o Marta Riesco han sido algunos de los rostros que han sonado con más fuerza. Algunos ya han desmentido su participación pero otros, como Kiko Matamoros han dado pistas y muy claras, de su presencia en el concurso.

A raíz de las informaciones publicadas por la revista 'Lecturas', en las que se apuntaba a que el colaborador y su ex mujer Makoke estaban ultimando su fichaje para Supervivientes 2022, 'Sálvame' ha querido tratar el tema con uno de los protagonistas. Aprovechando su presencia en el plató, Kiko Matamoros ha hablado sobre su posible participación en el reality.

Aunque ha puntualizado que todavía no ha firmado ningún contrato, las declaraciones que ha hecho sobre Makoke han dejado muy clara la respuesta. "Entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia mí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir conmigo en una isla de 200 metros de nada".

"Yo no he firmado nada formalmente, por lo tanto, estará en posición de que se llegue a un acuerdo con ella si yo no alcanzo un acuerdo económico" aclaró el colaborador a lo que añadió "he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis" una confesión con la que deja claro que será imposible verles a ambos compartiendo reality.

Ahora solo queda esperar para descubrir cuál de los dos será el que salte del helicóptero en las playas de Honduras.