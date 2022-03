Este sábado Telecinco emite una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne. El programa de entrevistas presentado por el cantante recibirá, una semana más a un nuevo invitado. La sorpresa ha sido máxima al conocer que David Broncano, uno de los humoristas y presentadores más populares del panorama español, se sentará a charlar con Bertín.

Es poco habitual ver al presentador de 'La Resistencia' concediendo entrevistas. Poco se sabe de su vida personal al margen de las cuatro cosas que él mismo cuenta en su programa por eso, la expectación es máxima ante su presencia en 'Mi casa es la tuya'.

Las fans del presentador podrán conocer una faceta diferente de Broncano que ya ha dado pinceladas de lo que se podrá ver este sábado en Telecinco. Aunque no ha contado mucho, sí ha confesado cuál ha sido la petición que hizo para aceptar la invitación. "Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí".

El invitado de la semana que viene no dejará a nadie indiferente. @BertinOsborne cumplirá la promesa que tiene pendiente con David Broncano, de @LaResistencia.

La próxima semana, #MiCasaEsLaTuya en @telecincoes pic.twitter.com/ef6PKlUrCr — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 19 de marzo de 2022

Antes esta petición, el programa decidió contar con Boris Izaguirre, Pocholo y El Sevilla para acompañar a David Broncano en la última parte del espacio. "Echamos unos buenos ratos. Me lo pasé muy bien en la finca de Bertín, me trataron muy bien", ha confesado.

En el adelanto del programa se puede ver cómo Bertín cumple su promesa de regalarle una yegua y de esto también ha querido hablar pero sin dar muchos detalles. "No voy a decir el nombre porque ponen este fin de semana el programa, me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo".