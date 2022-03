Se abre un nuevo capítulo en la guerra judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Según pública la revista 'Lecturas', David Flores, el hijo que ambos tienen en común, sentará a su madre en el banquillo por el impago de su pensión. El joven ejercerá de acusación particular y tendrá que declarar ante el juez.

Cómo recoge la mencionada publicación, tanto él como el ex guardia civil piden para Rocío pena de prisión y el pago de 15.000 euros por un supuesto impago de pensiones. Rocío Carrasco dejó de pagar la pensión de 200 euros de David después de que Antonio David no abonara durante años los 560 euros mensuales de manutención del entonces menor. El colaborador ya fue condenado a pagar 60.000 euros a la hija de Rocío Jurado, pero se declaró insolvente.

Este movimiento no pilla por sorpresa a Rocío Carrasco. De hecho, en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ya hizo alusión a la estrategia de Antonio David para enfrentarla con su hijo pequeño. "Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla y declarar es él, no el padre. Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre", denunció hace un año en Telecinco.

Esto obliga a Rocío Carrasco a tener que verse las caras con su hijo David en el juzgado.