La crítica de Monegal | Caña a Pedro Sánchez en La Sexta, una rareza

Es noticia que en LaSexta le den caña a Pedro Sánchez. No suelen. La cadena más ‘progre’ del 'telehipódromo' siempre mira con cariño al actual presidente del Gobierno. Sus dentelladas van en otra dirección. Últimamente hacia la señora Ayuso, a quien llevan muchos meses zurrándola de lo lindo con desternillantes e incisivas chirigotas. Pero ha surgido de pronto ese tema, ese cambio sorprendente sobre el pueblo saharaui, según el cual, y por orden del presidente, a partir de ahora vamos a dejar a ese pueblo a los pies de los caballos de Marruecos.

¡Ah! Esta novedad ha convulsionado La Sexta. El día en que saltó la noticia, el viernes 18, es verdad que en ‘La Sexta Noticias’ la devoción por todo lo que Pedro Sánchez impulsa todavía seguía presente. Nos confeccionaron enseguida una especie de minireportaje en positivo para que actuase de manta o edredón, a fin de arropar la decisión presidencial sobre el tema. Una filigrana para persuadir a la audiencia de la bondad del nuevo pacto con Mohamed VI. Nos hablaron con entusiasmo de que Marruecos controlaría mejor la llegada de inmigrantes, de que las flotas pesqueras saldrían muy beneficiadas, de que Algeciras y Almería recuperarían hasta 500 millones de euros...

¡Ah! Qué trabajo televisivo más hermoso. Qué irradiación de confort. Pero el lunes llegó ‘El intermedio’, y ahí se produjo la interesante rareza. Decidieron no comulgar con ruedas de molino. Al menos no esta vez. Y un Wyoming pausado, pero tremendamente contundente, fue desgranando las tristes ‘Desmemorias de África’ del señor presidente. Nos recordó vibrantes alocuciones de Pedro Sánchez en 2019, en 2020, hasta en 2021, exigiendo el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. "Eran tiempos en los que defendías las ideas en las que creías" decía Wyoming dirigiéndose directamente al presidente. Nos recordó también cuando los saharauis eran españoles, con carnet de identidad, y ahora nos lavamos las manos como si no les conociéramos. Y concluyó con sarcasmo demoledor: "De todos los pantalones posibles, Pedro Sánchez ha ido a escoger los que le dejan las vergüenzas al aire".

¡Ah! Interesante rebelión la de ‘El intermedio’. Esta certera perdigonada a Sánchez quizá sirva también como reflexión para los ultramontanos que opinan que La Sexta es ‘La Secta’, como la suelen llamar despectivamente.