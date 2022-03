La familia Ortega Cano ha vuelto al foco mediático y esta vez no ha sido a causa de Rocío Carrasco. Hace unos días, Ana María Aldón sorprendía confesando que estaba atravesando un bache con el torero. La mujer del marido de Rocío Jurado confesaba públicamente que no se sentía valorada por su marido, que su relación estaba fría y le pedía que le diera su lugar. Unas palabras que han revolucionado a la prensa del corazón y a gran parte de la familia.

Como era de esperar, todos los programas de Telecinco se hicieron eco de sus palabras. Rocío Flores y Gloria Camila utilizaron sus espacios televisivo en los programas en los que colaboran pronunciándose al respecto. La hija del torero no se tomó muy bien sus palabras y su reacción causó una nueva polémica.

Personas cercanas a ambas sacaron a la luz el trato que Gloria Camila le habría dado a la mujer de su padre. Según han apuntado, tanto ella como Rocío Flores utilizaban términos peyorativos para referirse a Ana María Aldón.

De eso estaban hablando en el programa 'Viva la vida' cuando un micrófono abierto le jugó una mala pasada a Emma García. Mientras se emitía un vídeo en el que se recopilaban varias faltas de respeto a la mujer de Ortega Cano, a la presentadora se le escapó por lo bajini un "niñatas". Un comentario que no pasó desapercibido para los espectadores del programa que, en muchos casos, lo aplaudieron.

Tras volver al directo, la presentadora no se pronunció sobre sus palabras pero si lo hizo sobre lo que se había podido ver en los vídeos. "Son situaciones que, sinceramente, espero que no las hayas vivido", le dijo a Ana María. "Lo que ha contado Kiko Jiménez es que se han reído de ti, te menospreciaba... me duele hasta decirlo", agregó afligida bastante afectada Emma.