‘Sálvame’ continúa tomando medidas para elevar sus audiencias. Tras el regreso de Anabel Pantoja como colaboradora y el nacimiento de 'Sálvame Lemon Tea', el programa vespertino de Telecinco se refuerza ahora con un nuevo fichaje. La periodista Adela González emprenderá un nuevo reto profesional en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez a partir de este lunes.

Adela González tendrá el cometido de contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja’, según ha anunciado Mediaset esta misma tarde.

La comunicadora define esta nueva etapa como "un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión". Aunque ya ha presentado programas de entretenimiento, su incorporación a 'Sálvame' supone "probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan".

"Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.

González cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión y ha desarrollado gran parte de su carrera en EiTB. Hasta el pasado octubre formó parte del equipo de Telemadrid, presentando primero 'La redacción' y más adelante 'Madrid directo', espacio del que salió tras la llegada de la nueva cúpula directiva. Antes, entre 2014 y 2016, trabajó como sustituta de Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde'.

Paz Padilla otra vez en el punto de mira

Los problemas se le siguen acumulando a Paz Padilla. La presentadora arrancaba el año con una gran polémica por un comentario sobre las vacunas de la covid. Sus declaraciones le costaron un fuerte enfrentamiento con su compañera Belén Esteban y provocaron que terminara saliendo de manera muy abrupta de 'Sálvame'. Después de está discusión, la humorista ha desaparecido del programa y nada se ha sabido de ella desde entonces.

De hecho, hace un par de días Paz Padilla ha ido un paso más allá y ha decidido cortar por lo sano su amistad en las redes con Belén Esteban y María Patiño, dejándolas de seguir en Instagram con los que demuestra que las cosas entre ellas están más frías que nunca. Un gesto que muchos han interpretado como una declaración de intenciones por parte de la presentadora.

"Vasile, corta ya Sálvame"

Además, el último estreno con todos los galones de la Fábrica de la Tele impulsado por Telecinco no ha gustado a parte de la audiencia. Hace sólo unos días se anunció el estreno de "Sálvame Lemon Tea", un cambio en el formato de la cadena, que pretende levantar la audiencia de "Sálvame" con el impulso de María Patiño y Terelu Campos. Si bien, puede que no se salgan con la suya, ya que un grupo de internautas está promoviendo un "apagón" contra el programa. La primera decisión de Telecinco ha sido cancelar "Sálvame limón". Ahora, su lugar lo ocupará "Sálvame Lemon Tea", una nueva apuesta que será presentada por María Patiño y Terelu Campos, por lo que prescinden de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Paz Padilla para este inicio del programa.

No obstante, el público parece que se ha hartado de tanto formato y de la forma que tiene el programa de Telecinco para tratar las noticias. La gente se ha quejado de lo que pasa e incluso han mencionado a Vasile, el alto jefe de Mediaset, para que tome medidas. "Vasile, corta ya Sálvame. No se puede hacer un programa de incitar al odio de 4 horas diarias más sábados y domingos con sucedáneos de lo mismo. Esa TV no hay quien la soporte."