Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) la segunda edición de ‘El desafío’. Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo se enfrentarán a los desafíos propuestos con el objetivo de ser el mejor y el más competitivo en el juego. En esta segunda temporada, el equipo de jueces contará con una nueva cara, más que experta en este tipo de situaciones, para valorar a los concursantes: Pilar Rubio se incorpora al jurado y tendrá que valorar cada semana los esfuerzos de las celebrities junto a Santiago Segura y Juan del Val.

El hermano de Rocío Jurado visita Telecinco

Por parte, ‘Deluxe’ vuelve a ser la apuesta de Telecinco en la noche de este viernes (22:00 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez contará como invitado a Amador Mohedano, hermano y representante de Rocío Jurado.

El hermano de la cantante explicaba por qué dará nuevas declaraciones en televisión: "Hay que defenderse, voy a decir mi verdad como he dicho siempre". Por otro lado, se reía ante la pregunta del reportero sobre si mostrará pruebas de su testimonio: "No, a mí no me ha maltratado nadie".

"A la familia no mediática no se la ve ni por Chipiona, no tienen nada que ver con nosotros", sentencia Amador. Además, comenta sobre el apoyo y las declaraciones de estos familiares: "Me parece mentira todo". El hermano de la cantante avisa a su sobrina: "Que se prepare".

'Las claves del Siglo XXI', el programa de actualidad presentado por Javier Ruiz, regresa esta noche a La 1 de TVE (22:15 horas). En esta entrega, el espacio analizará esta semana la última hora de la guerra en Ucrania, centrándose en los ataques a civiles y los refugiados que están llegando a nuestro país. También se abordará la crisis energética y sus consecuencias en la ciudadanía.

La 2 de TVE retransmite esta noche, a las 22:15 horas, la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2022. Tras la elección de la Reina del Carnaval la semana pasada, llega la Gala Drag Queen donde las reinas de la fantasía y el color buscan su corona. De invitada estelar, Chanel, nuestra representante en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante y bailarina interpretará en directo ‘SloMo’, su apuesta para Turín, en una nueva cita en directo con el público tras su paso el pasado 7 de marzo por el Festival Da Cançao, su primera parada de promoción eurovisiva.

'Equipo de Investigación' estrena en laSexta este viernes (22:30 horas) el reportaje ‘Servicio a domicilio’. En esta ocasión, el espacio revela que en los dos últimos años se ha multiplicado por 20 el número de personas que compra cocaína a través de aplicaciones descargadas en Telegram. Con un simple mensaje en el móvil se les garantiza la entrega rápida de su pedido, a cualquier hora, y en cualquier lugar. Nunca antes las drogas habían estado tan disponibles, al alcance de todo el mundo. Los reporteros del programa comprueban que ya no se opera solo en grandes ciudades y dentro de pequeños círculos ocultos. Los narcos han extendido este sistema de venta por toda España. Llegan a pequeños municipios, como Coria en Cáceres, donde la hospitalización de 13 hombres en una misma noche y la muerte de uno ellos destapa el grave problema de salud pública al que no podemos enfrentar los próximos años.

La resistencia rusa contra Putin, en el punto de mira de Cuatro

Cuatro apuesta esta noche (22:30 horas) por un nuevo programa de ‘En el punto de mira’. El programa regresa, en directo, por tercera semana consecutiva, para investigar cómo crece y quiénes están detrás de la disidencia en Rusia contra Putin tras la invasión de Ucrania. El espacio cuenta con un grupo de periodistas y expertos en el plató y con una red de reporteros ubicados en diversos lugares relacionados con el conflicto para investigar cómo se están organizando los rusos que han decidido no secundar la invasión.