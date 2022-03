La división en Telecinco acerca de la forma de abordar el conflicto de Rocío Carrasco sigue siendo una realidad. Sin embargo, ayer Jorge Javier Vázquez se dirigió a todos los compañeros de cadena que siguen dando crédito al testimonio de Antonio David Flores y que juzgan a la hija de Rocío Jurado.

"Después de todo lo que se está contando, no hay ningún profesional que se pueda poner al lado del ex de Olga Moreno. Y ya no estoy hablando del maltrato", comenzó diciendo ayer el presentador desde 'Sálvame'. Jorge Javier no se cortó a la hora de afirmar que se refería a trabajadores de Telecinco: "Hablo de mi cadena, porque es donde trabajo".

"No entiendo cómo se permite a ciertas personas que se sientan en plató que, después de todo lo que conocemos, sigan apoyando al ex de Olga Moreno. Es absolutamente incomprensible que alguien pueda apoyar la dictadura del terror que ha impuesto durante tantos años", expresó. Sobre el exguardia civil afirmó que vive "instalado en la amenaza continua", y añadió: "Si defiendes a esta persona, estás siendo cómplice de lo más oscuro del ser humano".

"Basta ya de aceptar según qué tipo de argumentos en esta cadena, que es en la que estamos tratando este caso", recalcó el conductor.

Estas palabras vuelven a evidenciar el conflicto que existe entre diferentes programas de Mediaset. Mientras que los espacios de La fábrica de la tele -productora del documental de Rocío y de 'Montealto'- han condenado duramente a Antonio David, otros como 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' o 'Viva la vida' -de Unicorn y Cuarzo- han sido más escépticos con Carrasco. De hecho en 'AR' dejaron de hablar de los últimos episodios de la docuserie.