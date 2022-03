Desde que se conoció la noticia de que Mediaset había decidido despedir a Paz Padilla, ni ella ni la cadena se han pronunciado al respecto. 'Sálvame' ha omitido el tema mientras que la actriz continúa su gira por los teatros de España con la obra inspirada en su libro 'El humor de mi vida'. Sus compañeros de programa tampoco han dicho nada al respecto o al menos hasta ahora.

El pasado 8 de marzo se celebró un gran evento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Rocío Carrasco quiso homenajear a su madre con un concierto beneficio que contó con la participación de algunas de las mujeres más relevantes de nuestro país. Carlota Corredera fue una de las invitadas y la gallega habló sin tapujos de todo aquello que se le preguntó.

Como era de esperar, la prensa quiso saber su opinión acerca del sonado despido de Paz Padilla y la periodista habló sin filtros. "No puedo opinar sobre un despido de una compañera. Sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido porque no he hablado con ella. Empecé con ella. La primera directora que tuvo Paz fui yo. Tengo una relación súper buena con ella a pesar de todo lo que se ha dicho", aseguró en un primer momento.

"No he hablado con ella. He tenido conversaciones con ella que no tenían que ver con su situación laboral" y añadió: "Hemos hablado de otras cosas. En algo así, no tengo ningún problema en llamarla. El otro día pensé 'tengo que llamarla', pero no encuentras el momento".

La presentadora no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a la que hasta ahora, fue su compañera de programa: "Es una curranta y es una nueva etapa para ella. Me quedo con mil momentos que he vivido con ella en 'Sálvame'".