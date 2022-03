Este sábado se decidieron los últimos participantes de Eurovisión 2022. Lucharán 40 por el Micrófono de Cristal el próximo mes de mayo en Turín. Las casas de apuestas ya están echando humo y Chanel, que representará a España con 'SloMo', está en las quinielas. Estas son las otras 10 favoritas.

Ucrania

Kalush Orchestra: 'Stefania'. Tocan juntos desde el año pasado. Empezaron haciendo hip hop pero ahora el quinteto experimenta fusionando rap y folk de su país. Concursarán con un tema interpretado íntegramente en ucraniano. La pieza es una oda a la maternidad, personificada en Stefania, madre del vocalista.

Italia

Mahmood & Blanco: 'Brividi'. Duo formado exclusivamente para participar en Eurovisión. Mahmood ya estuvo en el Festival de 2019, donde acabó segundo. Blanco, de 19 años, fue la revelación musical de Italia en 2021, vendiendo más de un millón de copias de su álbum debut, con el que ya ha ganado 3 discos de platino.

Suecia

Cornelia Jakobs: 'Hold me closer'. Su primer contacto con la música fue en 2008, al audicionar para un programa cazatalentos de la televisión sueca. Después, formó parte de una banda de chicas hasta que dio el salto como solista. Su padre cantó en una banda de metal que se quedó a las puertas de Eurovisión en 2006.

Reino Unido

Sam Ryder: 'Spaceman'. Se dio a conocer publicando en Tik Tok sus propias versiones de temas de Adele, entre otros, durante el confinamiento de 2020. Su popularidad subió como la espuma, lo que le valió su primer contrato con una discográfica. Ahora ya tiene más de 12 millones de seguidores en la red.

Grecia

Amanda Tenfjord: 'Die together'. Dejó los estudios de Medicina cuando una discográfica la fichó al descubrirla en un festival. Hasta entonces, la música era para ella una afición. De padre griego y madre noruega, vive desde pequeña en el país escandinavo. En su tema canta sobre una relación a punto de acabar.

Polonia

Krystian Ochman: 'River'. Nacido en los EE.UU, en el seno de una familia polaca. Saltó a la fama en 2020 al ganar 'La Voz' de Polonia. El arte le viene de familia: su abuelo fue un famoso tenor y sus padres, bailarines. Ochman, de 22 años, defenderá en Turín una balada pesimista sobre el olvido tras la muerte.

Países Bajos

S10: 'De diepte'. Su nombre real es Stien den Hollander. Publicó en 2019 su primer álbum. Tiene 21 años y es bipolar, lo que ha marcado poderosamente su faceta como compositora, ya que siempre escribe sobre sus problemas mentales. En Turín nos cantará, íntegramente en neerlandés, sobre la tristeza.

Noruega

Subwoolfer: 'Give that wolf a banana'. Nadie sabe realmente quiénes son. El dúo, formado en 2021, actúa con unas máscaras de lobo amarillas porque dicen que vienen de la Luna. Sobre el escenario también les acompaña un DJ vestido de astronauta, cuya identidad también es un misterio. Son un fenómeno mediático en su país.

Australia

Sheldon Riley: 'Not the same'. Se dio a conocer en 2016, al participar en la edición australiana del 'Factor X'. Le diagnosticaron síndrome de Asperger a los 6 años. Riley compite con una canción escrita por él mismo durante su adolescencia en la que narra su dura infancia. Destaca por su extravagante vestuario.

Francia

Alvan & Ahez: 'Fulenn'. Alvan es multinstrumentalista de música electrónica; Ahez, un trío de chicas que cultivan el folk. Ellas cantaban juntas desde 2018 y se unieron a Ahez tras conocerlo en un bar el verano pasado. Su tema, en bretón, es una fusión de estilos y trata sobre la liberación de la mujer.