Contra todo pronostico, Terelu Campos ha regresado a 'Sálvame'. Han pasado más de dos años desde la mayor de las Campos decidió poner fin a su etapa en el programa de las tardes y, aunque aseguró que no volvería y a pesar de los constantes conflictos que ha tenido durante este tiempo con sus ex compañeros, entre los que también se encuentra su hermana Carmen Borrego, la hija de María Teresa ha decidido darle una segunda oportunidad para ponerse al frente de 'Sálvame Lemon Tea'.

La malagueña presentará junto a María Patiño la versión ‘limón’ del espacio de 'La fábrica de la tele', en una nueva apuesta de la productora para remontar la audiencia. Pero, ¿por qué habría decidido regresar?

Pues el primer gran motivo podría ser las condiciones en las que se ha producido su vuelta. En esta ocasión, Terelu ha regresado a las tarde de Telecinco como presentadora y no como colaboradora, como nos tenía acostumbrados. Esto puede hacer que se libre de entrar en problemas personas y familiares y deje las polémicas al lado.

La otra razón de peso puede estar relacionado con un cambio en la plantilla de 'Sálvame'. En más de una ocasión ella misma reveló las razones que la llevaron a abandonar 'Sálvame' de forma definitiva. “Me fui por mí y por mi familia, pero sobre todo por una persona que hay ahí y no quiero volver a ver en mi vida. Y no es ninguno de mis compañeros”, sentenció sin dar muchas más pistas al respecto.

Al parecer, se traba de alguien que trabajaba fuera de cámaras, una persona con la que Terelu Campos tuvo algún tipo de conflicto y con la que no quería volver a trabajar y puede que su marcha esté muy relacionada con su regreso a la pequeña pantalla.