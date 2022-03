Omar Montes es uno de los cantantes más exitosos de nuestro país. Sus canciones acumulan millones de reproducciones, haces colaboraciones con grandes artistas y su presencia en programas de televisión es cada vez mayor.

El cantante es jurado del programa 'Idol Kids' de Telecinco y hoy se estrena en 'El Desafío', el nuevo reality de Antena 3. Con motivo de este estreno, el de Pan Bendito acudió ayer al programa 'El Hormiguero' junto a otros compañeros de concurso.

Esta era la primera vez que el cantante se sentaba en un plató de televisión desde que, hace un mes, se destapara su implicación con una red dedicada a vender pasaportes covid falsos. Su nombre aparecía en las listas de los rostros famosos que, supuestamente, habían pagado por su documento evitando así vacunarse.

Pablo Motos no quiso perder la oportunidad y preguntó directamente al artista si se había vacunado. "Yo me he vacunado. Yo siempre estoy a favor de las vacunas desde que salieron. Me he vacunado hasta de la gripe, del tétanos, de todo. Siempre, cada vez que sale una vacuna, me la he puesto sin ningún problema", contestó.

"No puedo controlar todo lo que se dice de mí. Un clic en el que pone Omar Montes todo el mundo lo quiere pinchar. A lo mejor si pone Manu Tenorio no tanto. Al final le ponen a uno contra la espada y la pared cuando uno se ha vacunado y tiene todas las cosas en regla. Siempre van al mismo, macho", lamentó.

"Eres uno de los sospechosos de la operación Jenner que investiga la trama que falsificaba pasaportes Covid. ¿Qué hay de cierto en eso?” inistió el presentador. "Nada, porque ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana. Yo estoy informado de muchos de los nombres que hay en esa lista. Presentadores, colaboradores, deportistas, actores, un montón de personas estaban en esa lista y yo he consentido que se me ponga en la palestra", respondió.

"Yo podría coger y sacar a más de uno a la palestra y se tendría que dar un puntito en la boca. Ellos no saben que yo tengo esta información, pero yo tengo mis informadores. Si yo me pongo serio, al final alguno que otro cae", sentenció.

"¿Por qué estás tú en esa lista?" ha continuado Pablo Motos. "Yo hace muchos años tuve un problema bastante serio con un policía y desde entonces se filtran muchas cosas mías a la prensa, algunas que son verdad y algunas que son mentira, y este policía, del cual recuerdo su nombre y apellidos, me intenta buscar las cosquillas a veces" ha explicado Montes.

"Yo sé cuando me quieren hacer el lío y yo no soy tonto, entonces les dejo que hablen. Yo no estoy imputado, no hay nada en contra mía porque saben que tengo todo en regla, porque yo soy el primero que si hay que vacunarse, se vacuna. Y ahí tengo mis papeles, tengo mi pasaporte y tengo todo. Yo estoy vacunado". Unas palabras con las que Omar Montes ha querido zanjar el tema.