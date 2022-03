El pasado domingo 'Secret Story' tomaba la decisión de expulsar de forma disciplinaria a una concursante. Carmen abandonaba 'La Casa de los secretos' después de protagonizar una fuerte discusión con Laila y aunque, al salir de Guadalix la concursante se mostró de lo más arrepentida, su etapa en el programa ha llegado a su fin y con ella, el momento de descubrir cuál era su secreto.

Sandra Barneda fue la encargada de destapar cuál de todos los secretos era el que pertenecía a Carmen. Algunos ya lo habían sospechado pero otros muchos se quedaron de piedra al descubrir su verdad.

Su información oculta resultó ser que era virgen. En el vídeo en el que lo contaba, Carmen explicaba que no había dado con la persona adecuada: "No ha llegado el momento, no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido".

"La mayoría pensaban que era Álvaro, yo ya les dije que a veces no es lo que parece. Rafa decía que se notaba que Carmen no era virgen por cómo besaba...pues toma", dijo, entre risas, Belén Esteban. Durante la gala también salió el secreto de Alatzne, que resultó ser "intoxiqué a mis vecinos con unas croquetas de cemento".